〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.025％・0.060％

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［ワシントン １７日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.025％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.025％ 落札価格 99.993681 最高利回り落札比率 83.54％ カバー（応札倍率） 4.41倍 （単位：ドル） 落札総額 29,001,093,200 応札総額 127,794,878,200 競争入札 28,220,227,000 非競争入札 773,866,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月19日 償還日 2012年4月19日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.060％ 平均落札金利 0.055％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.061％ 落札価格 99.969667 最高利回り落札比率 65.85％ カバー（応札倍率） 4.67倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,752,900 応札総額 126,213,438,400 競争入札 25,807,444,500 非競争入札 693,308,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月19日 償還日 2012年7月19日
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