UPDATE1: 12月の米鉱工業生産指数は＋0.4％、製造業が押し上げ

［ワシントン １８日 ロイター］ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１８日発表した １２月の鉱工業生産指数は、前月比０．４％上昇した。製造業生産の伸びが１年ぶりの 大きさとなり、暖冬による公益事業の落ち込みを相殺した。 市場予想は０．５％上昇。１１月は０．３％低下だった。 第４・四半期全体では年率で３．１％上昇した。上昇は１０四半期連続。 １２月は製造業が０．９％上昇。上昇率は２０１０年１２月以来の大きさで、製造業の 底堅さが浮き彫りとなった。また生産拡大はセクター全体に及んだ。前月は０．４％低下。 だが債務危機の影響でユーロ圏諸国が今年上期にリセッション（景気後退）入りすると 見込まれていることから、輸出の伸び鈍化が製造業の増勢をやや弱めているもよう。 鉱業は０．３％上昇。前月は０．５％上昇だった。 例年にない暖冬の影響で、公益事業は２．７％の大幅低下。前月は０．６％の低下で、 ５カ月連続の低下となった。 設備稼働率は７８．１％と、前月の７７．８％から上昇。市場予想と一致した。 製造業の設備稼働率は７５．９％に上昇し、２００８年６月以来の高水準となった。 詳細は以下の通り。 （季節調整後、％） 12月 11月 10月 前年12月比 鉱工業生産 0.4 -0.3 0.6 2.9 前回発表 -0.2 0.7 鉱工業生産指数 95.3 94.9 95.1 12月 11月 10月 前年12月 設備稼働率 78.1 77.8 78.1 76.8 前回発表 77.8 78.0 12月 11月 10月 前年12月比 最終製品 0.3 -0.5 0.9 3.2 消費財 0.2 -0.8 0.7 事務機器 0.8 UNCH 1.3 非工業供給品 0.5 -0.9 -0.3 建設供給品 1.0 -0.2 UNCH 資材 0.6 0.1 0.5 3.1 製造業 0.9 -0.4 0.5 3.7 耐久財 0.9 -0.1 0.7 自動車・部品 0.6 -2.6 3.5 非耐久財 0.8 -0.6 0.3 鉱業 0.3 0.5 1.6 6.5 公益事業 -2.7 -0.6 -0.2 -6.6 ハイテク産業生産 0.6 -0.3 -1.6 0.8 鉱工業生産（ハイテク除く） 0.4 -0.3 0.6 3.0 鉱工業生産（自動車・部品除く） 0.4 -0.2 0.4 2.6 自動車組立（100万台、年率） 8.91 8.77 9.17 12月 11月 10月 前年12月 設備稼働率 製造業 75.9 75.3 75.6 73.8 耐久財 75.0 74.4 74.6 自動車・部品 65.3 65.0 66.9 非耐久財 78.0 77.4 77.8 鉱業 92.8 92.6 92.2 88.9 公益事業 76.8 79.0 79.6 83.7 エコノミスト予想（ロイター調査） 鉱工業生産 +0.5 pct 設備稼働率 78.1 pct