UPDATE1: 米ＴＢ4週間物入札、利回りが7週間ぶりにゼロ％超え

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［ニューヨーク １８日 ロイター］ 米財務省が１８日実施した３００億ドルの財務 省短期証券（Ｔビル）４週間物の入札で、最高落札利回りが７週間ぶりにゼロ％を上回っ た。 入札が行われたのは２月１６日に償還日を迎える４週間物Ｔビルで、最高落札金利は ０．０１５％と、前年１１月末以来の水準となった。 応札倍率は４．６６倍。前年１１月２９日に実施された４週間物Ｔビル入札以来の低水 準となった。 入札結果の詳細は以下の通り。 最高落札金利 0.015％ 平均落札金利 0.010％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.015％ 落札価格 99.998833 最高利回り落札比率 37.43％ カバー（応札倍率） 4.66倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,538,800 応札総額 139,855,069,300 競争入札 29,782,247,500 非競争入札 218,291,300 ＮＹ連銀地区落札 3,781,546,000 発行日 2012年1月19日 償還日 2012年2月16日
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