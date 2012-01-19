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米国株式市場＝3日続伸、バンカメ
（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12623.98（＋45.03） 前営業日終値 12578.95（＋96.88） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2788.33（＋18.62） 前営業日終値 2769.71（＋41.63） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1314.50（＋ 6.46） 前営業日終値 1308.04（＋14.37） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １９日 ロイター］ １９日の米国株式市場は３日続伸。バンク・オ ブ・アメリカ（バンカメ）(BAC.N)やモルガン・スタンレー(MS.N)の決算が好感された。 週間新規失業保険申請件数が２００８年４月以来の低水準となったことも支援材料だっ た。 ダウ工業株３０種.DJIは４５．０３ドル（０．３６％）高の１万２６２３．９８ドル。 ナスダック総合指数.IXICは１８．６２ポイント（０．６７％）高の２７８８．３３。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは６．４６ポイント（０．４９％）高の１３１４．５０。
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