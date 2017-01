UPDATE2: 米金融・債券市場＝続落、順調な仏・スペイン国債入札受け逃避買い後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*19.00(‐1*23.00) =3.0432% 前営業日終盤 103*10.00(‐1*04.00) =2.9569% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*05.00(‐0*24.00) =1.9823% 前営業日終盤 100*29.00(‐0*11.50) =1.8983% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*25.00(‐0*00.50) =0.2378% 前営業日終盤 99*25.50(‐0*00.50) =0.2296% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では、国債価格が続 落。フランスとスペインが国債入札を順調にこなしたことを受け、ユーロ圏の債務危機を めぐる懸念が一部和らぎ、安全資産としての米債への需要が後退した。 投資家の間では、欧州中央銀行(ECB)が供給した資金がユーロ圏のソブリン債購入 に充てられ、資金調達をめぐる圧力が緩和されるとの期待が高まっている。 スペインは同日実施した10年債入札で、目標額を上回る30億ユーロ (38億8000万ドル)を調達した。この日の入札全体では目標の45億ユーロに対し 総額66億ユーロを調達し、2012年の借り入れ必要額の19%を調達した。 フランスも中期債入札で95億ユーロを調達。前週のスタンダード・アンド・プアーズ (S&P)による格下げ後、初の入札となった。 指標10年債US10YT=RRは21/32安、利回りは1.97%。前日終盤は1.90 %だった。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、欧州での良好な 入札結果と、ギリシャ債務交換協議で民間関与をめぐり何らかの合意が得られるとの期待 が、この日の市場を動かす主要因になったと指摘した。 ただ、複数の関係筋によると、18日に再開したギリシャ政府と民間債権者による債務 交換協議ではほとんど進展が見られていないという。 そうしたなか、米財務省がこの日実施した総額150億ドルの10年物インフレ指数連 動債(TIPS)入札は旺盛な需要を集め、10年物の国債とTIPSの利回りスプレッ ド(ブレークイーブン・スプレッド)は昨年10月以来の水準に上昇した。 来週24─26日には、総額990億ドルの2・5・7年債の入札が実施される。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は、国債買い切りオペで49億3 300万ドルの国債を買い入れた。買い入れたのは2018年1月31日から2019年 8月15日までに償還を迎える国債。 来週24─25日に開かれる2012年の初の米連邦公開市場委員会(FOMC)が注 目されている。連邦準備理事会(FRB)は今回の会合から、翌日物金利の動向や初の利 上げタイミングに関する当局者の見通しを公表する。 一部アナリストの間からは、経済成長が勢いづいていることが最近の指標によって示さ れているものの、住宅ローン担保証券(MBS)の買い入れに軸足を置く追加の量的緩和 措置が発表される可能性があるとの声が聞かれる。 ミラー・タバクの首席経済ストラテジスト、アンドリュー・ウィルキンソン氏は、新た に発表される量的緩和措置の規模が、量的緩和第1弾(1兆2500億ドル)を幾分下回 る1兆ドル近辺になると予想する。 同氏は、FRBがこのところ、住宅市場の問題が米景気回復全体の足かせになっている との見解を強調していることに触れ、「安定的なインフレ率や失業率の低下など、状況が 全般的に改善しているものの、FRBは不十分(な回復)ととらえているのであろう」と 述べた。 そのうえで、追加量的緩和が実施されれば、米長期債の利回りをさらに押し下げイール ドカーブをフラット化させることから、米債への支援材料になるとの見通しを示した。 Tボンド先物3月限3USH2は1─12/32安の142─26/32。 Tノート先物3月限3TYH2は18/32安の130―22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 33.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 31.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (-0.50)