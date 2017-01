米金融・債券市場＝続落、ギリシャめぐる期待や来週の入札が圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*14.00(‐1*05.00) =3.1023% 前営業日終盤 101*19.00(‐1*23.00) =3.0432% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*25.00(‐0*12.00) =2.0246% 前営業日終盤 100*05.00(‐0*24.00) =1.9823% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.75(‐0*00.25) =0.2423% 前営業日終盤 99*25.00(‐0*00.50) =0.2378% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、国債価格が続 落。ギリシャ債務交換協議に対する楽観的な見方が広がるなか、安全資産としての米債の 需要が弱まった。 来週に990億ドルの米2・5・7年債の入札を控えていることも重しとなった。 複数の関係筋によると、ギリシャ政府が民間部門と進めている債務交換をめぐる協議は 同日中にも暫定合意に至る可能性がある。ただ合意では、民間債権者が負担する実質的な 損失率が最大で70%に上るとみられている。 ノバスコシア銀行の米債取引主任チャールズ・コミスキー氏は、欧州をめぐるセンチメ ントの改善やギリシャ債務交換協議への期待が債券価格を押し下げる要因になったと指摘 した。 来週に米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えるなか、連邦準備理事会(FRB)が 一段の経済指標の発表を待ち、量的緩和プログラムに関する決定を下す見通しとする米ウ ォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙の報道も、センチメントを悪化させた。 24─25日のFOMCでは、FRBが少なくとも2014年まで利上げしない見通し を示唆すると予想されている。また、量的緩和をめぐり何らかの手掛かりが示されるか注 目されている。 この日は株価が弱含みで推移したものの、債券相場を押し上げるには至らず、JPモル ガンのアナリストはノートで「2011年半ば以降、株価と米債の逆相関が崩れているよ うだ」との見方を示した。 アナリストは、その背景として、多額の年末超え資金が保有されており、株への投資の ために米債を売却する必要がない可能性があると指摘した。さらに、欧州中央銀行(EC B)が当面、超緩和金融政策を維持するとの見通しが引き続きユーロ/ドル相場を圧迫し ドル建て資産を支援する可能性にも言及した。 Tボンド先物3月限3USH2は30/32安の141─28/32。 Tノート先物3月限3TYH2は14/32安の130―8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 46.25 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 44.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 37.75 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (-1.00)