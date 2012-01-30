〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.050％・0.075％

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［ワシントン ３０日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.987361 最高利回り落札比率 93.73％ カバー（応札倍率） 4.56倍 （単位：ドル） 落札総額 31,000,815,100 応札総額 141,276,080,100 競争入札 30,286,385,000 非競争入札 714,430,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年2月2日 償還日 2012年5月3日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.962083 最高利回り落札比率 93.31％ カバー（応札倍率） 4.78倍 （単位：ドル） 落札総額 29,000,641,500 応札総額 138,766,540,500 競争入札 27,590,911,000 非競争入札 609,730,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年2月2日 償還日 2012年8月2日
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