米金融・債券市場＝上昇、ポルトガルめぐる不安で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*10.00(+1*00.00) =3.0068% 前営業日終盤 101*10.00(+0*23.00) =3.0574% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*11.00(+0*12.00) =1.8492% 前営業日終盤 100*31.00(+0*14.00) =1.8910% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*02.25( 0*00.00) =0.2147% 前営業日終盤 100*02.25( 0*00.00) =0.2147% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ギリシャに続きポルトガルが債務再編を迫られるのではとの不安が広がるなか、米国債に 買いが入った。 指標10年債US10YT=RRは17/32高。利回りは1.83%と前週末の1.89% から低下、2011年12月19日以来の低水準となった。 30年債US30YT=RRは一時2ポイント強上昇、利回りは1月18日以来の3%割れと なった。その後、価格は1─22/32高、利回りは2.97%付近で推移した。 欧州では、ポルトガルの債務デフォルト(債務不履行)保証料が過去最高水準となり、 イタリアやスペインの保証料も上昇、域内の市場心理悪化が浮き彫りになった。 Tボンド先物3月限3USH2は1─06/32高の144─20/32。 Tノート先物3月限3TYH2は10/32高の132―01/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 32.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 32.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 30.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (+0.75)