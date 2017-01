再送：UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、ポルトガルめぐる不安で

*表の体裁を整えて再送します。レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 102*16.00(+1*06.00) =2.9974% 前営業日終盤 101*10.00(+0*23.00) =3.0574% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*12.00(+0*13.00) =1.8457% 前営業日終盤 100*31.00(+0*14.00) =1.8910% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*02.25( 0*00.00) =0.2147% 前営業日終盤 100*02.25( 0*00.00) =0.2147% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ギリシャに続きポルトガルが債務再編を迫られるのではとの不安が広がるなか、米国債に 買いが入った。 指標10年債US10YT=RRは17/32高。利回りは1.83%と前週末の1.89% から低下、2011年12月19日以来の低水準となった。 30年債US30YT=RRは一時2ポイント強上昇、利回りは1月18日以来の3%割れと なった。その後、価格は1─22/32高、利回りは2.97%付近で推移した。 欧州では、ポルトガルの債務デフォルト(債務不履行)保証料が過去最高水準となり、 イタリアやスペインの保証料も上昇、域内の市場心理悪化が浮き彫りになった。 グッゲンハイム・パートナーズ(ニューヨーク)の米国債トレーディング部ディレクタ ー、ジェーソン・ローガン氏は「ギリシャの状況がスペインやポルトガル、イタリアに波 及するかどうかが主要な懸念材料」と指摘。「これらの国は規模がずっと大きいため、ギ リシャと同じ問題を抱えた場合、その影響もかなり厄介になるとみられている」と述べた。 欧州連合(EU)首脳がこの日、欧州安定メカニズム(ESM)を今年7月から導入す ることで合意したとのニュースが流れるなか、債券市場での緊張は払しょくされなかった。 昨年12月の米個人消費支出は前月から変わらずと、6月以来の弱い結果となった。エ コノミストは0.1%増を予想していた。市場の反応は限定的となった。 市場では、欧州での動向に加え、週末3日に発表される1月の雇用統計に注目が集まっ ている。欧州ではスペインが2日、35─45億ユーロ(46─59億ドル)規模の国債 入札を行う。 5年債US5YT=RR利回りは0.72%に低下、少なくとも1960年代以降で最低水準 となった。 Tボンド先物3月限3USH2は1─06/32高の144─20/32。 Tノート先物3月限3TYH2は10/32高の132―01/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 32.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 32.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 30.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (+0.75)