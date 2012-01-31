〔表〕米ＴＢ4週間物落札結果＝最高落札金利は0.050％

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［ワシントン ３１日 ロイター］ 米財務省は、ダッチ方式による財務省短期証券 （Ｔビル）４週間物の入札を実施した。結果は以下の通り。 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.996111 最高利回り落札比率 29.61％ カバー（応札倍率） 4.94倍 （単位：ドル） 落札総額 33,001,460,800 応札総額 163,023,378,500 競争入札 32,817,909,100 非競争入札 183,551,700 ＮＹ連銀地区落札 2,418,028,000 発行日 2012年2月2日 償還日 2012年3月1日
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