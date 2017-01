米金融・債券市場＝上昇、欧州救済基金めぐる期待後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 103*21.00(+1*05.00) =2.9398% 前営業日終盤 102*16.00(+1*06.00) =2.9974% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*26.50(+0*14.50) =1.7953% 前営業日終盤 101*12.00(+0*13.00) =1.8457% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*02.00(‐0*00.25) =0.2186% 前営業日終盤 100*02.25( 0*00.00) =0.2147% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 米連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れが相場を下支えしたほか、ユーロ圏救済基金 をめぐる期待が後退するのに伴い、持ち直しの動きとなった。月末を迎えた買いも見られ たという。 市場関係者によると、米・欧州連合(EU)・国際通貨基金(IMF)が欧州諸国向け に1兆5000億ユーロ(1兆9800億ドル)規模の支援を検討しているとの憶測が広 がり、これをきっかけに米国債相場は一時、軟調に推移した。ただその後、同憶測をめぐ る期待が急速に後退。ギリシャの債務再編協議がこの日合意に至らなかったことも市場の 期待に水を差す格好となった。 指標10年債US10YT=RRは12/32高、利回りは1.80%。 30年債US30YT=RRは1─07/32高、利回りは2.94%。 Tボンド先物3月限3USH2は26/32高の145─14/32。 Tノート先物3月限3TYH2は07/32高の132―08/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (-2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 30.25 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 28.25 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (-0.75)