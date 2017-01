UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、欧州救済基金めぐる期待後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 103*22.00(+1*06.00) =2.9382% 前営業日終盤 102*16.00(+1*06.00) =2.9974% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*26.50(+0*14.50) =1.7953% 前営業日終盤 101*12.00(+0*13.00) =1.8457% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*02.00(‐0*00.25) =0.2186% 前営業日終盤 100*02.25( 0*00.00) =0.2147% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 米連邦準備理事会(FRB)の国債買い入れが相場を下支えしたほか、ユーロ圏救済基金 をめぐる期待が後退するのに伴い、持ち直しの動きとなった。月末を迎えた買いも見られ たという。 市場関係者によると、米・欧州連合(EU)・国際通貨基金(IMF)が欧州諸国向け に1兆5000億ユーロ(1兆9800億ドル)規模の支援を検討しているとの憶測が広 がり、これをきっかけに米国債相場は一時、軟調に推移した。ただその後、同憶測をめぐ る期待が急速に後退。ギリシャの債務再編協議がこの日合意に至らなかったことも市場の 期待に水を差す格好となった。 指標10年債US10YT=RRは12/32高、利回りは1.80%。 30年債US30YT=RRは1─07/32高、利回りは2.94%。 BMOキャピタル・マーケッツ(シカゴ)の国債トレーディング部長、スコット・グラ ム氏は「1兆5000億ユーロの救済をめぐっては、やや懐疑的と考える」と述べた。 FRBはこの日、国債買い切りオペを実施し、25億2200万ドルの国債を買い入れ た。買い入れたのは2036年2月15日から2041年11月15日までに償還を迎え る国債。応札額は50億0500万ドルだった。 30年債利回りはこの日低下したものの、月間では5ベーシスポイント(bp)上昇し た。 こうしたなか、5年債US5YT=RR利回りは月間で12bp低下。米連邦準備理事会(F RB)が前週の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、少なくとも2014年終盤ま でフェデラルファンド(FF)金利を異例の低水準とすることが正当化される可能性が高 いと表明したことが影響したとみられている。 短期的には、ギリシャの債務再編協議の行方がリスク選好の拡大や米国債利回りの上昇 をもたらす可能性がある。 ギリシャのパパデモス首相は31日、「民間部門関与(PSI)をめぐる協議には大き な進展があった」として、週内の合意・終結を目指す考えを示した。 イタリアやスペインの借り入れコストが低下する一方で、ポルトガルについては投資家 の不安が根強い。 コロンビア・マネジメント(ミネアポリス)の債券資産運用責任者、ニック・パイファ ー氏は「ギリシャやポルトガルなどをめぐり、当該諸国が財政目標を達成できるかを含め、 依然多くのイベントリスクが存在すると思われる」と述べた。 経済指標では、11月のケース・シラー主要20都市圏住宅価格指数が季節調整済で前 月比0.7%低下と、エコノミスト予想のマイナス0.5%を超える低下となったほか、 1月のシカゴ地区購買部協会景気指数も60.2に低下、エコノミスト予想の63.0 を下回った。 市場では翌2月1日の1月米供給管理協会(ISM)景気指数や週末3日の1月雇用統 計の内容が注目されている。 Tボンド先物3月限3USH2は26/32高の145─14/32。 Tノート先物3月限3TYH2は07/32高の132―08/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (-2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 30.25 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 28.25 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (-0.75)