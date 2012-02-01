12月の米建設支出、前月比＋1.5％＝商務省

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［１日 ロイター］ 米商務省が発表した建設支出は以下のとおり。 （季節調整後、年率、％） 12月 11月 前年12月比 総建設支出 1.5 0.4 4.3 民間部門 2.1 -0.4 8.3 居住 0.8 -0.3 4.9 宿泊施設 -1.8 1.1 -15.4 オフィス -0.5 0.2 -0.7 商業 0.1 unch 13.6 輸送 1.3 1.7 10.3 製造 13.6 -4.8 43.4 公共部門 0.5 1.7 -2.5 教育 -0.6 -0.5 1.8 高速道・道路 1.8 1.6 2.5 前回発表 11月 総建設支出 1.2 民間部門 1.0 公共部門 1.7 エコノミスト予想（ロイター調査） + 0.6％
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