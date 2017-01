米金融・債券市場＝下落、リスク選好改善

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 102*17.00(‐1*05.00) =2.9958% 前営業日終盤 103*22.00(+1*06.00) =2.9382% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*16.00(‐0*10.50) =1.8317% 前営業日終盤 101*26.50(+0*14.50) =1.7953% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.50(‐0*00.50) =0.2264% 前営業日終盤 100*02.00(‐0*00.25) =0.2186% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では国債価格が下落。製 造業関連統計の改善やギリシャの秩序ある債務再編をめぐる期待を背景に、株式や社債な どリスク資産に買いが入った。 Tボンド先物3月限3USH2は1─03/32安の144─11/32。 Tノート先物3月限3TYH2は08.50/32安の131―31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 27.75 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 25.50 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (-0.75)