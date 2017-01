UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、リスク選好改善

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 102*17.00(‐1*05.00) =2.9958% 前営業日終盤 103*22.00(+1*06.00) =2.9382% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*16.50(‐0*10.00) =1.8300% 前営業日終盤 101*26.50(+0*14.50) =1.7953% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*01.50(‐0*00.50) =0.2264% 前営業日終盤 100*02.00(‐0*00.25) =0.2186% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では国債価格が下落。製 造業関連統計の改善やギリシャの秩序ある債務再編をめぐる期待を背景に、株式や社債な どリスク資産に買いが入った。 米投資適格級社債市場ではこの日、社債発行が相次ぎ、IFRによるとプライシング総 額は165億ドルと、昨年10月27日につけた184億5000万ドル以来の規模とな った。 ただ、この日の市場の動きはテクニカル的な要因によるものが大半とみられており、市 場関係者は長期的には国債利回りがさらに低下すると見込んでいる。 RBCキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の米国債トレーダー、ダン・マルホー ランド氏は「これまでのところ米国債市場において、散発的かつ集中的な買いがみられた」 と指摘。「株式や債券の価格がともに上昇するなど、資産全体が値上がりしている。これ は世界的なバランスシートの拡大や今後3年間の金融緩和を反映しているものと思われる」 と述べた。 指標10年債US10YT=RRは12/32安、利回りは1.83%と前日の1.79%か ら上昇。 30年債US30YT=RRは1─10/32安、利回りは3.0%と前日の2.94%から 上昇した。 信用のカウンターパーティリスクを見る上で参考になる、2年物の金利スワップ・スプ レッドUSD2YTS=TWEBは2.25ベーシスポイント(bp)縮小し27.50bp。昨年 12月からは約50bp縮小した。 ギリシャの債務協議で、今後数日中に秩序ある再編で合意されるとの期待が広がるなか、 市場心理が改善し、ポルトガルやイタリアなどユーロ圏の重債務諸国の借り入れコストが 低下した。 10年物のポルトガル国債利回りPT10YT=TWEBは15.5%近辺に低下。前日には一 時約17.4%と過去最高水準を記録していた。 米中独の製造業関連統計も投資家のリスク選好を後押しした。1月の米供給管理協会 (ISM)製造業景気指数は54.1と、前月の53.1から上昇、昨年6月以来の高水 準となった。ただしエコノミストの予想である54.5にはわずかに及ばなかった。 米財務省は1日、来週実施する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)で、 総額720億ドルの3年・10年・30年債を発行すると発表した。新規調達額は 224億ドル。 ミラー財務次官補(金融市場担当)は「現在の入札予定と規模は、目先の借り入れ必要 額を満たすのに十分」との考えを示した。 また財務省は、入札でのマイナス金利導入の可能性について詳しく検討する方針を明ら かにした。借入諮問委員会が全会一致で早期実施を勧告したという。 Tボンド先物3月限3USH2は1─03/32安の144─11/32。 Tノート先物3月限3TYH2は08.50/32安の131―31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 27.75 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 25.50 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (-0.75)