米金融・債券市場＝変わらず、雇用統計・ギリシャ債務交換協議の結果待ち

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2130GMT) 102*06.00(‐0*11.00) =3.0131% 前営業日終盤 102*17.00(‐1*05.00) =2.9958% 10年債US10YT=RR (2130GMT) 101*18.00(+0*01.50) =1.8247% 前営業日終盤 101*16.50(‐0*10.00) =1.8300% 5年債US5YT=RR (2130GMT) 100*26.00(+0*01.75) =0.7090% 前営業日終盤 100*24.25(N/A) =0.72% 2年債US2YT=RR (2130GMT) 100*01.50( 0*00.00) =0.2264% 前営業日終盤 100*01.50(‐0*00.50) =0.2264% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変 わらず。3日に発表される米雇用統計や、ギリシャの債務交換協議の決着を控え、様子見 ムードが高まった。 朝方発表された新規失業保険週間申請件数が予想以上に減少したことで、相場は当初値 を下げる場面もあった。 またバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が下院予算委員会で行った証言で、欧 州の銀行をめぐる不透明性など、企業投資を抑制していた要因がやや後退しつつあるとの 見解を示したことも債券相場を圧迫した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは1/32高、利回りは1.83%。 30年債US30YT=RRは14/32安、利回りは3.02%だった。 Tボンド先物3月限3USH2は08/32高の144─19/32。 Tノート先物3月限3TYH2は06/32高の132―05.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 26.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.50)