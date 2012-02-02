米金融・債券市場＝変わらず、雇用統計・ギリシャ債務交換協議の結果待ち

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2130GMT） 102*06.00（‐0*11.00) =3.0131% 前営業日終盤 102*17.00（‐1*05.00) =2.9958% １０年債US10YT=RR （2130GMT） 101*18.00（＋0*01.50) =1.8247% 前営業日終盤 101*16.50（‐0*10.00) =1.8300% ５年債US5YT=RR （2130GMT） 100*26.00（＋0*01.75) =0.7090% 前営業日終盤 100*24.25（Ｎ／Ａ) =0.72% ２年債US2YT=RR （2130GMT） 100*01.50（ 0*00.00) =0.2264% 前営業日終盤 100*01.50（‐0*00.50) =0.2264% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２日 ロイター］ ２日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変 わらず。３日に発表される米雇用統計や、ギリシャの債務交換協議の決着を控え、様子見 ムードが高まった。 朝方発表された新規失業保険週間申請件数が予想以上に減少したことで、相場は当初値 を下げる場面もあった。 またバーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が下院予算委員会で行った証言で、欧 州の銀行をめぐる不透明性など、企業投資を抑制していた要因がやや後退しつつあるとの 見解を示したことも債券相場を圧迫した。 午後終盤の取引で、指標１０年債US10YT=RRは１／３２高、利回りは１．８３％。 ３０年債US30YT=RRは１４／３２安、利回りは３．０２％だった。 Ｔボンド先物３月限3USH2は０８／３２高の１４４─１９／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH2は０６／３２高の１３２―０５．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 26.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.50)