米金融・債券市場＝急落、良好な雇用統計受けＦＲＢの追加策実施観測が後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*01.00(‐2*09.00) =3.1232% 前営業日終盤 102*10.00(‐0*07.00) =3.0068% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*21.50(‐0*29.00) =1.9241% 前営業日終盤 101*18.50(+0*02.00) =1.8230% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*16.50(‐0*09.25) =0.7693% 前営業日終盤 100*25.75(+0*01.50) =0.7106% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.75(‐0*00.75) =0.2381% 前営業日終盤 100*01.50( 0*00.00) =0.2264% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では、国債価格が急落し た。この日に発表された1月の雇用統計が大幅な改善を示したことで、米連邦準備理事会 (FRB)が追加刺激策を導入するとの観測が後退し、国債に売りが出た。 1月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が24万3000人増と、市場予想の15万 人増を上回り、9カ月ぶりの高い伸びとなった。また失業率は8.3%と、前月の8.5 %から改善し、約3年ぶりの低水準となった。 エコノミストは、こうした結果を受け、FRBによる追加刺激策導入の可能性が低下し たとみている。一部ではFRBは2014年初頭にも利上げを開始する可能性があるとの 見方も出ており、こうしたなか、市場では米国債に対するロングポジションを見直す動き も見られた。 アメリプライズ・ファイナンシャルのシニアエコノミスト、ラッセル・プライス氏は、 今回の雇用統計について「量的緩和第3弾(QE3)への期待、および緩和強化の必要性 は著しく後退した」と述べている。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは1─4/32安で推移。利回りは1.95%と、 前日終盤の1.82%から上昇し、約1週間ぶりの高水準をつけた。 30年債US30YT=RRは1─26/32安。利回りは3.15%と、3.01%から上 昇した。 この日に米供給管理協会(ISM)が発表した1月の非製造業部門指数の総合指数(N MI)が56.8に上昇し、2011年2月以来の高水準となったことも、安全資産とさ れる米国債に対する需要が低下する要因の1つとなった。 米経済見通しが改善していることを受け、一部投資家の間で米国債に対するロングポジ ションを解消する動きも見られた。ジェフェリーズによると、ディーラーの米国債のロン グポジションは1月25日時点で910億ドルと、過去2番目に高い水準を記録している。 来週に総額720億ドルの米国債入札が控えていることもこの日の売りの要因となった が、DRWトレーディングのルー・ブライエン氏は、ロングポジションが積み上がってい ることに関連し「来週の入札は、特に長期ゾーンで非常に興味深いものになる」とし「こ れまで考えていたよりも困難な入札になる」との見方を示した。 この日は良好な経済指標を受け国債価格は下落したものの、クレディ・スイスの金利ス トラテジスト、アイラ・ジャージー氏は「今回の雇用統計が良好だったとはいえ、労働市 場には依然として大幅な緩みが存在し、失業率も8%を超えて推移している。このため、 ごく短期的にはインフレ期待が主要な金利上昇圧力になる公算は小さい」との見方を示し た。 同氏は、10年債利回りは向こう数週間は2%を下回る水準で推移すると予想している。 Tボンド先物3月限3USH2は2─06/32安の142─13/32。 Tノート先物3月限3TYH2は27/32安の131―10.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 27.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 26.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+1.00)