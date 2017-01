〔ロイター調査〕米プライマリーディーラー、雇用統計後も20社中13社がＱＥ３実施予想

[ニューヨーク 3日 ロイター] ロイターが3日、1月の米雇用統計発表後に米プ ライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)を対象に実施した調査によると、回答 した20社中13社が、米連邦準備理事会(FRB)はいずれ追加の量的緩和に乗り出す との見方を示した。 調査ではプライマリーディーラー21社中20社から回答を得た。 前週実施した調査では、19社中12社が追加の量的緩和実施を見込んでいた。予想を 上回る堅調な内容となった雇用統計を受けても、プライマリーディーラーが追加緩和見通 しを据え置いたことを示している。 1月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が24万3000人増と、市場予想の15万 人増を大きく上回り、9カ月ぶりの高い伸びとなった。失業率は2009年2月以来の低 水準となる8.3%に低下した。 FRBは2014年終盤まで金利を低水準に据え置くと予想する理由の1つに失業率が 高止まりしている点を挙げている。 失業率は約3年ぶりの低水準に改善したが、これまで景気回復は一進一退を繰り返して おり、FRBは雇用市場の持続的改善を確認したい意向とみられている。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチのシニアエコノミスト、マイケル・ハンソン氏 は「米連邦公開市場委員会(FOMC)委員の多くは、QE3(量的緩和第3弾)の可能 性を排除するには、雇用が持続的に大きく伸びる必要があると考えている」と指摘した。 また調査では、12社中9社が今年上期のQE3実施を予想。2社が2012年半ば、 1社は9月実施を予想した。 QE3の規模については、回答した11社の予想中央値で6000億ドルとなった。こ れは前週の調査から変わらず。 買い入れ対象をめぐっては、12社中6社がモーゲージ担保証券(MBS)のみと予想。 6社は米国債・MBSの両方が対象となるとの見方を示した。 調査の詳細は以下の通り。カッコ内は前回調査。 追加緩和実施の 追加緩和実施の 資産買い入れ 買い入れ対象 可能性 時期 規模(10億ドル)資産(MBS/ 国債/両方) -------------------------------------------------------------------------------- -------- BAML Yes (Yes) Sept (Sept) 800 (800) Both (Both) BMO Capital No (Possibly) No (NA) No (NA) NA (MBS) Bank of NS Yes (Yes) Mid 2012 (Mid 2012) 500 (500) Both (Both) Barclays No (No) No (No) No (No) NA (NA) BNP Yes (Yes) June (April) 400 (400) MBS (Both) Cantor Yes (Yes) April (April) 750 (750) MBS (MBS) Citigroup No (No) No (No) No (No) NA (NA) CSuisse Yes (Yes) Q2 (H1 2012) 700 (600) Both (Both) Daiwa No (No) No (No) No (No) NA (NA) Deutsche No (No) No (No) No (No) NA (NA) Goldman Yes (Yes) Mid 2012 (Mid 2012) NA (NA) NA (NA) HSBC Yes (Yes) NA (June) NA (NA) MBS (Possibly Both) Jefferies Yes (Yes) Q2 (Q2) 750 (750) MBS (MBS) JP Morgan No (No) No (No) No (No) NA (NA) Mizuho Yes (Yes) Q2 (Q2) 800 (NA) Both (Both) M Stanley Nomura Yes (Yes) Q2 (Q2) 350-500 (375) Both (MBS) RBC Yes (Possibly) H1 2012 (NA) 600 (500) MBS (MBS) RBS Yes (Yes) June (Mid 2012) 600 (600) Both (NA) Soc Gen Yes (Yes) March (March) 600 (600) MBS (MBS) UBS No (NA) No (NA) No (NA) NA (NA)