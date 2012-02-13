米国株式市場＝反発、ギリシャ議会の財政緊縮法案可決を好感

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12874.04（＋72.81） 前営業日終値 12801.23（‐89.23） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2931.39（＋27.51） 前営業日終値 2903.88（‐23.35） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1351.77（＋9.13） 前営業日終値 1342.64（‐9.31） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １３日 ロイター］ １３日の米国株式市場は反発。ギリシャ議会が、 欧州連合（ＥＵ）・国際通貨基金（ＩＭＦ）からの第２次支援を得るのに必要な財政緊縮 関連法案を可決したことを好感した。 ダウ工業株３０種.DJIは７２．８１ドル（０．５７％）高の１万２８７４．０４ドル。 ナスダック総合指数.IXICは２７．５１ポイント（０．９５％）高の２９３１．３９。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは９．１３ポイント（０．６８％）高の１３５１．７７。