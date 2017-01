米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、米ＦＯＭＣ議事録発表など控え神経質な取引

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2140GMT) 100*01.00(+0*08.00) =3.1234% 前営業日終盤 99*25.00(+0*28.00) =3.1363% 10年債US10YT=RR (2140GMT) 100*06.50(+0*02.00) =1.9775% 前営業日終盤 100*04.50(+0*15.00) =1.9844% 5年債US5YT=RR (2140GMT) 100*05.75(‐0*02.75) =0.8379% 前営業日終盤 100*08.50(+0*05.00) =0.8203% 2年債US2YT=RR (2140GMT) 99*29.50(‐0*00.75) =0.2900% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*00.75) =0.2779% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場で、国債価格はほぼ 横ばいとなった。ギリシャ議会がこの日に可決した財政緊縮策の影響を見極める動きが出 るなか、15日に米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の発表を控え、マイナス圏と プラス圏を行き来する神経質な取引となった。 この日は朝方の取引で、ギリシャ議会で財政緊縮法案が可決されリスク選好度が上昇し たことで、国債価格は下落。しかしその後、ギリシャ債務再編に関する合意がさらに遅延 するとのうわさが出たことで、上昇に転じた。 さらにその後、米株価の上げ幅が拡大したことで、午後序盤の取引で国債価格は再び下 落。結局、終盤の取引では前営業日比ほぼ変わらずで推移した。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32高で推移。利回りは1.98%と、 前営業日からほぼ横ばいとなった。 30年債US30YT=RRは8/32高。利回りは3.1%と、前営業日の3.14から低 下した。 Tボンド先物3月限3USH2は13/32安の142─12/32。 Tノート先物3月限3TYH2は8.5/32安の131―4/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 (-0.50)