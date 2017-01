UPDATE1: 米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、米ＦＯＭＣ議事録発表など控え神経質な取引

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*02.00(+0*09.00) =3.1218% 前営業日終盤 99*25.00(+0*28.00) =3.1363% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*06.50(+0*02.00) =1.9775% 前営業日終盤 100*04.50(+0*15.00) =1.9844% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*05.75(‐0*02.75) =0.8379% 前営業日終盤 100*08.50(+0*05.00) =0.8203% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.50(‐0*00.75) =0.2900% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*00.75) =0.2779% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場で、国債価格はほぼ 横ばいで終了した。ギリシャ議会がこの日に可決した財政緊縮策の影響を見極める動きが 出るなか、15日に米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の発表を控え、マイナス圏 とプラス圏を行き来する神経質な取引となった。 この日は朝方の取引で、ギリシャ議会で財政緊縮法案が可決されリスク選好度が上昇し たことで、国債価格は下落。その後、ギリシャ債務再編に関する合意がさらに遅延すると のうわさが出たことで、上昇に転じた。 さらにその後、米株価の上げ幅が拡大したことで、午後序盤の取引で国債価格は再び下 落。結局、前営業日比ほぼ変わらずで取引を終えた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32高で推移。利回りは1.98%と、 前営業日からほぼ横ばいとなった。 30年債US30YT=RRは8/32高。利回りは3.1%と、前営業日の3.14から低 下した。 ギリシャ議会が欧州連合(EU)・国際通貨基金(IMF)からの第2次支援を得るた めに必要な財政緊縮関連法案を可決したことを受け、ギリシャ債務再編に関する協議はユ ーロ圏財務相会合が予定される15日に佳境を迎える見通しとなった。 この日は、米連邦準備理事会(FRB)による、米国債ポートフォリオの短期債を減ら して長期債を増やす「オペレーション・ツイスト」の一環としての長期債を買い入れも、 米国債価格の低下の一因となった。 FRBはこの日、2036年から2041年までの間に償還を迎える国債、18億 1000万ドルの買い入れを実施。応札額は48億8200万ドルだった。 TD証券の金利ストラテジスト、リチャード・ギルフーリー氏は「国債市場の動きはレ ンジ内に閉じ込められているように見える」とし、こうした状態は「(FRBによる)ツ イスト・オペの終盤に差し掛かるまで続く」との予想を示した。 市場では、FRBによる追加緩和措置実施の有無、また、緩和的な金融政策を解消し始 める時期を見極めるため、15日に公表される1月24─25日の米FOMC議事録に注 目が集まっている。 14日に商務省が発表する1月米小売売上高も注目を集めている。ロイター調査による と、小売売上高は0.7%増加したと予想されている。 Tボンド先物3月限3USH2は13/32安の142─12/32。 Tノート先物3月限3TYH2は8.5/32安の131―4/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 (-0.50)