1月の米輸入物価は＋0.3％、輸出物価は+0.2％＝労働省

［１４日 ロイター］ 米労働省が発表した輸出・輸入物価統計は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） 1月 12月 前回 前年比 全輸入 0.3 -0.1 -0.1 7.1 石油 1.2 -0.5 -0.4 23.7 非石油 unch 0.1 unch 2.5 食品・飼料・飲料 2.3 -0.4 -0.4 5.9 工業供給品 0.3 -0.5 -0.4 14.7 資本財 0.4 0.3 0.2 1.6 自動車・同部品 0.5 unch 0.1 3.9 消費財（自動車除く） -0.4 0.3 0.2 2.6 1月 12月 前回 前年比 全輸出 0.2 -0.5 -0.5 2.5 農業 1.1 -2.4 -2.6 -1.0 非農業 unch -0.2 -0.2 3.0 食品・飼料・飲料 1.5 -2.2 -2.5 2.0 工業供給品 -0.3 -0.8 -0.8 3.7 資本財 0.4 unch unch 1.0 自動車・同部品 0.2 -0.1 -0.1 2.7 消費財（自動車除く） -0.4 0.1 0.1 3.5 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 +0.2 pct 輸出物価 +0.2 pct