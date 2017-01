米金融・債券市場＝上昇、予想下回る米小売売上高・ギリシャ懸念で安全買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2100GMT) 100*23.50(+0*21.50) =3.0873% 前営業日終盤 100*02.00(+0*09.00) =3.1218% 10年債US10YT=RR (2100GMT) 100*17.00(+0*10.50) =1.9413% 前営業日終盤 100*06.50(+0*02.00) =1.9775% 5年債US5YT=RR (2100GMT) 100*08.75(+0*03.00) =0.8186% 前営業日終盤 100*05.75(‐0*02.75) =0.8379% 2年債US2YT=RR (2100GMT) 99*29.50( 0*00.00) =0.2900% 前営業日終盤 99*29.50(‐0*00.75) =0.2900% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。朝方発表された1月の米小売売上高が予想を下回ったことに加え、ギリシャが第 2次支援獲得に必要な財政緊縮を実施できるのか疑念が高まっていることが背景。 ムーディーズ・インベスターズ・サービスが前日、最高位の「トリプルA」格付けを付 与しているフランス、英国、オーストリアの格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げ、 イタリア、ポルトガル、スペイン、スロバキア、スロベニア、マルタの格付けを引き下げ たことも、安全資産としての米国債に対する買いが加速する要因となった。 イートン・バンス・マネジメントのバイスプレジデント、エリック・シュタイン氏は 「米小売統計の内容は強弱まちまちとなり、ムーディーズは欧州のソブリン債格付けを引 き下げた。こうしたなか、この日は他の市場でも若干のリスクオフ地合いとなったことで、 米国債に対する買いが加速した」と述べた。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは17/32高で推移。利回りは1.92% と、前日終盤の1.98%から低下した。 Tボンド先物3月限3USH2は1─6/32高の143─18/32。 Tノート先物3月限3TYH2は13/32高の131―17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 27.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -33.25 (-0.50)