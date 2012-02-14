米国株式市場＝横ばい、ギリシャＮＤ党首が緊縮策実施約束するとのニュースで値を戻す

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12878.28（＋4.24） 前営業日終値 12874.04（＋72.81） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2931.83（＋0.44） 前営業日終値 2931.39（＋27.51） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1350.50（‐1.27） 前営業日終値 1351.77（＋9.13） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １４日 ロイター］ １４日の米国株式市場はほぼ横ばい。引けにか けて下げ幅を縮小し、ダウとナスダックはプラスに転じた。ギリシャ新民主主義党（ＮＤ） のサマラス党首が財政緊縮策の実施を約束する文書を提出するとのニュースを好感した。 ダウ工業株３０種.DJIは４．２４ドル（０．０３％）高の１万２８７８．２８ドル。 ナスダック総合指数.IXICは０．４４ポイント（０．０２％）高の２９３１．８３。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１．２７ポイント（０．０９％）安の１３５０．５０。
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