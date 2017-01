UPDATE1: 米金融・債券市場＝横ばい、ギリシャ支援の進展見守る姿勢高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*21.00(‐0*03.00) =3.0913% 前営業日終盤 100*24.00(+0*22.00) =3.0865% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*19.50(+0*01.50) =1.9327% 前営業日終盤 100*18.00(+0*11.50) =1.9379% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*13.00(+0*04.25) =0.7912% 前営業日終盤 100*08.75(+0*03.00) =0.8186% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.75(+0*01.25) =0.2700% 前営業日終盤 99*29.50( 0*00.00) =0.2900% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、国債価格がほ ぼ横ばいで推移した。ギリシャ支援協議の進展に関して矛盾する報道が相次いだことで、 欧州債務危機の行く末が一段と不明瞭になっていることが背景。 この日はまた、米連邦準備理事会(FRB)が1月24─25日の連邦公開市場委員会 (FOMC)議事録を公表したが、債券市場にほとんど影響はなかった。 同議事録では、数名のメンバーが、米経済を支えるために近いうちにFRBが追加的な 債券買い入れを実施する必要があるとの認識を示していたことが明らかになっている。 モルガン・キーガンの債券部門のマネジング・ディレクター、ケビン・ギッディス氏は 「欧州の金融情勢のすう勢があまりにも不透明になっているため、市場はしっかりとした 足場を築くことができないでいる。こうした状態が今後も続くと予想しておくことが賢明 だ」と述べた。 欧州当局者がギリシャ支援の実施の延期を検討しているとの報道を受け、高リスク資産 が圧迫され、安全資産とされる米国債に買いが入った。ただ、ギリシャ保守系政党・新民 主主義党のサマラス党首が、支援条件となっている緊縮措置実施に向けた誓約書を欧州連 合(EU)・国際通貨基金(IMF)に提出したと伝わったことで、こうした買いは後退 した。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは前日終盤からほぼ横ばいで推移。利回りは 1.93%と、11月初旬以来のレンジである1.79─2.17%のほぼ中間となって いる。 RBSの米国金利戦略部門を統括するウィリアム・オドンネル氏は、テクニカル分析上 の米10年債利回りの支持線は2.10%にあり、主要支持線は2.40%近辺にあると 指摘している。 30年債US30YT=RRは5/32安、利回りはほぼ横ばいの3.09%で推移した。 カルバート・インベストメント・マネジメントの債券ストラテジスト、スティーブ・フ ォンオーダー氏は「市場はギリシャに関して若干神経質になっている。ただ、こうした状 態に市場はかなり慣れているようにもみえる」と述べた。 同氏は「ギリシャがユーロ圏を離脱したとしても、イタリアとスペインが無事に資金を 調達できていれば、反響が長引くことはない」との予想を示した。 イタリア、スペイン両国は、現在のところ資金調達に問題は出ていない。特にイタリア が14日に実施した3年債入札では、利回りが昨年3月以来の低水準となっている。 この日に発表された米経済指標では、1月の鉱工業生産指数が前月比横ばいとなり、ア ナリスト予想の0.7%上昇を下回った。 ただ、製造業部門指数が2カ月連続で上昇し、 経済が基調的な強さを維持していることが示された。 Tボンド先物3月限3USH2は8/32安の143─10/32。 Tノート先物3月限3TYH2は1.50/32高の131―18.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 28.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 27.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -34.50 (-1.00)