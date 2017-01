米金融・債券市場＝下落、ギリシャ支援承認への期待などで安全買いが後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2100GMT) 99*23.00(‐0*30.00) =3.1395% 前営業日終盤 100*21.00(‐0*03.00) =3.0913% 10年債US10YT=RR (21005GMT) 100*04.50(‐0*15.00) =1.9844% 前営業日終盤 100*19.50(+0*01.50) =1.9327% 5年債US5YT=RR (2100GMT) 100*02.50(‐0*10.50) =0.8588% 前営業日終盤 100*13.00(+0*04.25) =0.7912% 2年債US2YT=RR (2100GMT) 99*29.25(‐0*01.50) =0.2942% 前営業日終盤 99*30.75(+0*01.25) =0.2700% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では、この日発表さ れた米経済指標が良好な結果となったことに加え、ギリシャが第2次支援を得られるとの 期待が高まったことで、国債価格が下落した。 この日発表の米経済指標では、11日までの週の新規失業保険申請件数が2008年3 月以来の低水準となったほか、米フィラデルフィア地区連銀の2月の製造業業況指数が上 昇するなど、米経済の足取りが堅調であることが示された。 また、ギリシャ政府が第2次支援の条件となっている3億2500万ユーロの歳出削減 を達成する方法について国際支援機関と合意したと伝えられたことで、同国に対する第2 次支援が承認されるとの期待が高まった。 BMOキャピタル・マーケッツの国債トレーディング部門を率いるスコット・グラハム 氏は「経済関連のニュースも、欧州発のニュースも良好だった」としている。 また、この日は米財務省が90億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS)の入 札を実施。落札利回りが予想を上回ったことで、長期債価格が下げ足を速めた。 午後の取引で、30年債US30YT=RRは1─6/32安。利回りは3.15%と、前日 終盤の3.09%から上昇した。 指標10年債US10YT=RRは19/32安で推移。利回りは2%と、1.93%から上 昇した。 Tボンド先物3月限3USH2は1─1/32安の142─9/32。 Tノート先物3月限3TYH2は19/32安の130―31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 27.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -34.25 (+0.25)