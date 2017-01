米金融・債券市場＝下落、ギリシャ債務再編へ進展との見方

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*19.00(‐0*02.50) =3.1460% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*31.50) =3.1420% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*00.00(‐0*04.50) =2.0000% 前営業日終盤 100*04.50(‐0*15.00) =1.9844% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*02.25(‐0*00.25) =0.8604% 前営業日終盤 100*02.50(‐0*10.50) =0.8588% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.25( 0*00000) =0.2944% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*01.50) =0.2942% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では国債価格が下落 した。ギリシャ債務再編の動きが進展しているとの見方から、安全資産としての米国債の 需要が後退した。 ユーロ圏財務相は20日にギリシャに対する第2次支援を承認するとみられている。ス トーン・アンド・マッカーシーの市場アナリスト、ジョン・カナバン氏は、財務相会合の 前に債券を売ろうとする動きが見られたと語った。 1月の米消費者物価指数(CPI)はガソリン価格の大幅上昇により、総合指数が前月 比0.2%上昇した。 これを受けて5年物の物価連動債と固定利付債の利回り差であるブレーク・イーブン・ インフレ率(BEI)が一時上昇したが、その後は低下に転じ1.97%で推移した。 米連邦準備理事会(FRB)が16日に発表したデータによると、8日時点でプライマ リーディーラー(政府証券公認ディーラー)の米国債の買い越し額は過去最大の1063 億3000万ドルで、このうち3年以内に償還を迎える債券が652億3000万ドルと 過去最大となった。 このためプライマリーディーラーは短期債を買い入れる余力が低下しているとの見方が 出ている。 FRBのツイストオペにより、ここ数週間短期債の利回りが上昇しているが、この日の 2年債US2YT=RR利回りは一時、昨年10月以来の高水準となる30ベーシスポイント( bp)まで上昇した。 Tボンド先物3月限3USH2は6/32安の142─3/32。 Tノート先物3月限3TYH2は2/32安の130―29.50/32。 FRBは来週、2036年から42年に償還を迎える国債を最大40億ドル買い入れ、 2012年12月から15年2月に償還される短期債を最大175億ドル売却する。 また財務省は21日に350億ドルの2年債入札、22日に350億ドルの5年債入札 、23日に290億ドルの7年債入札を行う。 20日はプレジデンツデーで債券市場は休場となる。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -33.50 (+0.50)