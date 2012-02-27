〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.115％・0.145％

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［ワシントン ２７日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.115％ 平均落札金利 0.105％ 最低落札金利 0.085％ 利付き債券相当利回り 0.117％ 落札価格 99.970931 最高利回り落札比率 4.16％ カバー（応札倍率） 4.24倍 （単位：ドル） 落札総額 33,001,109,300 応札総額 140,023,317,300 競争入札 31,761,185,000 非競争入札 712,624,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年3月1日 償還日 2012年5月31日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.145％ 平均落札金利 0.140％ 最低落札金利 0.115％ 利付き債券相当利回り 0.147％ 落札価格 99.926694 最高利回り落札比率 54.08％ カバー（応札倍率） 4.32倍 （単位：ドル） 落札総額 31,001,033,700 応札総額 133,888,577,700 競争入札 29,625,256,000 非競争入札 700,777,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年3月1日 償還日 2012年8月30日
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