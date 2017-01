米金融・債券市場＝上昇、原油価格高や欧州債務危機で逃避買い膨らむ

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2123GMT) 101*16.00(+1*00.00) =3.0483% 前営業日終盤 100*16.00(+0*22.00) =3.0992% 10年債US10YT=RR (2123GMT) 100*20.00(+0*13.50) =1.9307% 前営業日終盤 100*06.50(+0*05.50) =1.9774% 5年債US5YT=RR (2123GMT) 100*04.00(+0*07.00) =0.8494% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*00.75) =0.8942% 2年債US2YT=RR (2123GMT) 99*29.50(+0*01.25) =0.2892% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.25) =0.3088% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 原油価格高と欧州債務危機が世界経済の回復期待に水を差す格好となり、安全資産とされ る米国債への逃避買いが膨らんだ。 アナリストは、ポートフォリオ調整を目的とした月末の買いにも支援されたと指摘した。 指標10年債US10YT=RRは15/32高。利回りは1.93%と、前営業日終盤の 1.98%から低下した。利回りは、昨年11月初旬以降のレンジである1.79― 2.17%内で推移した。 30年債US30YT=RRは1―05/32高。利回りは3.04%。前営業日は3.10 %だった。一時約3週間ぶり低水準となる3.03%をつけた。 Tボンド先物3月限3USH2は31/32高の143―31/32。 Tノート先物3月限3TYH2は14/32高の131―20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 30.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 27.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (+0.25)