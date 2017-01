UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、原油価格高や欧州債務危機で逃避買い膨らむ

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*18.00(+1*02.00) =3.0451% 前営業日終盤 100*16.00(+0*22.00) =3.0992% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*21.50(+0*15.00) =1.9255% 前営業日終盤 100*06.50(+0*05.50) =1.9774% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*04.50(+0*07.50) =0.8462% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*00.75) =0.8942% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.50(+0*01.25) =0.2892% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.25) =0.3088% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 原油価格高と欧州債務危機が世界経済の回復期待に水を差す格好となり、安全資産とされ る米国債への逃避買いが膨らんだ。 アナリストは、ポートフォリオ調整を目的とした月末の買いにも支援されたと指摘した。 ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエーツのマーケット・アナリスト、 ジョン・カナバン氏は、24日の買いが良い形で続いたと指摘。週末の20カ国財務相・ 中央銀行総裁会議(G20)で欧州への追加支援が表明されなかったことも小規模ながら 米国債への逃避買いが入る要因になったとし、月末の需要がこれに加わったとの見方を 示した。 指標10年債US10YT=RRは15/32高。利回りは1.93%と、前営業日終盤の 1.98%から低下した。利回りは、昨年11月初旬以降のレンジである1.79― 2.17%内で推移した。 一部のアナリストは、利回りは当面、最近のレンジを抜けることはないとの見方をして いる。ムーディーズ・キャピタル・マーケッツ・リサーチの首席エコノミスト、ジョン・ ロンスキー氏は「欧州のソブリン債や銀行システムをめぐる未解決の問題、エネルギー価 格の上昇リスクの高まり、米家計支出の弱さは、10年債の利回りが一見低く見える2% 水準にとどまることを正当化できるほどマクロ面のリスクが大きいことを示唆している」 と話した。 30年債US30YT=RRは1―05/32高。利回りは3.04%。前営業日は3.10 %だった。一時約3週間ぶり低水準となる3.03%をつけた。 G20声明は、ユーロ圏債務危機の安全網について「ユーロ圏諸国は3月に支援ファシ リティーの能力を見直す。これは、現在進められている国際通貨基金(IMF)の財源動 員をめぐる議論に必要不可欠なインプットを提供する」と明記。欧州に対し、債務危機解 決に向け自らの資金を拡大するよう求める姿勢を示した。 この日、北海ブレント原油先物LCOc1は6営業日ぶりに反落したものの、1バレル= 124ドルをやや下回る水準にとどまった。米原油先物4月限CLJ2も下落したものの、 108.50ドルを上回って引けた。 市場参加者は、29日と3月1日に予定されているバーナンキ米連邦準備理事会(FR B)議長の議会証言に注目している。バーナンキ議長は29日に金融政策について下院金 融委員会で、1日は上院銀行委員会で証言する。 前出のストーン・アンド・マッカーシーのカナバン氏は、FRB議長の証言について、 これまでの内容とほぼ同じだろうとの見方を示したうえで、注目すべき主要材料の1つと 指摘。「直近の連邦公開市場委員会(FOMC)声明および議事録と大きく異なる内容で あればサプライズだ」と述べた。同氏は、議長が、経済へのリスクとして原油価格の上昇 を指摘する可能性があるとの見方を示した。 今週発表される経済指標では、29日に発表予定の第4・四半期米国内総生産(GDP) 改定値、3月1日に発表予定の2月の米供給管理協会(ISM)製造業景気指数、米新規 失業保険申請件数が注目される。 また、29日には米地区連銀経済報告(ベージュブック)が発表される。 Tボンド先物3月限3USH2は31/32高の143―31/32。 Tノート先物3月限3TYH2は14/32高の131―20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 30.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 27.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (+0.25)