米金融・債券市場＝横ばいから小幅安、まちまちの米経済指標で　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2130GMT) 101*04.00(‐0*14.00) =3.0673% 前営業日終盤 101*18.00(+1*02.00) =3.0451% 10年債US10YT=RR (2130GMT) 100*18.50(‐0*03.00) =1.9359% 前営業日終盤 100*21.50(+0*15.00) =1.9255% 5年債US5YT=RR (2130GMT) 100*05.50(+0*01.00) =0.8398% 前営業日終盤 100*04.50(+0*07.50) =0.8462% 2年債US2YT=RR (2130GMT) 99*29.25(‐0*00.25) =0.2931% 前営業日終盤 99*29.50(+0*01.25) =0.2892% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では国債価格が横ば いから小幅安となったた。この日発表された米経済指標がまちまちの内容となったことが 背景。投資家の注目は、29日から始まるバーナンキ連邦準備理事会(FRB)の議会証 言に移っている。 ポートフォリオ調整を目的とした月末の買いが引き続き相場を支援した。 米経済指標では、2月のコンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数が1年ぶり 高水準となって相場を圧迫する一方、1月の耐久財受注が2009年1月以来の大幅な減 少となり米国債への逃避買いを後押しした。また12月のS&P/ケース・シラー住宅価 格指数で主要20都市圏の価格動向を示す指数が低下し、2003年1月以来の水準とな ったことも好材料だった。 指標10年債US10YT=RRは02/32安。利回りは1.94%。前日は1.93%だ った。 Tボンド先物3月限3USH2は05/32安の143―26/32。 Tノート先物3月限3TYH2は1.50/32高の131―21.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.25 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 28.00 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 26.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (-0.50)