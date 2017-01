UPDATE2: 米金融・債券市場＝横ばいから小幅安、まちまちの米経済指標で　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*00.00(‐0*18.00) =3.0736% 前営業日終盤 101*18.00(+1*02.00) =3.0451% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*17.00(‐0*04.50) =1.9411% 前営業日終盤 100*21.50(+0*15.00) =1.9255% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*05.00(+0*00.50) =0.8430% 前営業日終盤 100*04.50(+0*07.50) =0.8462% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.25(‐0*00.25) =0.2931% 前営業日終盤 99*29.50(+0*01.25) =0.2892% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では国債価格が横ば いから小幅安となった。この日発表された米経済指標がまちまちの内容となったことが 背景。投資家の注目は、29日から始まるバーナンキ連邦準備理事会(FRB)の議会証 言に移っている。 ポートフォリオ調整を目的とした月末の買いが引き続き相場を支援した。 米経済指標では、2月のコンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数が1年ぶり 高水準となって相場を圧迫する一方、1月の耐久財受注が2009年1月以来の大幅な減 少となり米国債への逃避買いを後押しした。12月のS&P/ケース・シラー住宅価 格指数で主要20都市圏の価格動向を示す指数が低下し、2003年1月以来の水準とな ったことも好材料だった。 指標10年債US10YT=RRは02/32安。利回りは1.94%。前日は1.93%だ った。10年債利回りは、この1週間で13ベーシスポイント(bp)低下したが、昨年 11月初旬以降のレンジである1.79―2.17%の中間点付近にとどまっている。 この日はバーナンキFRB議長の議会証言待ちとなるなか、活気のない取引となった。 バーナンキ議長は29日に下院金融委員会で、3月1日は上院銀行委員会で、金融政策に ついて半期に一度の証言を行う。投資家は、最近の予想以上に強い雇用関連指標や消費者 信頼感を示す指標について、議長が米経済の回復を裏付ける証拠として認識しているかど うか、見極めようとしている。 アナリストは、2月の消費者信頼感指数が大きく上昇した要因として、消費者の雇用に 対する見方が改善したことを指摘した。労働市場の改善は通常、株式などのリスク資産に とっては好材料、米国債などの安全資産には悪材料となる。 MTBインターミーディエイト・ボンド・ファンドのポートフォリオ・マネジャーを務 めるウィル・スタイス氏によると、1.9%をやや上回る水準の10年債利回りは、投資 家にとって相対的な価値はほとんどない。同氏は「特に、週間新規失業保険申請件数が 34万5000件、あるいは35万件に近い水準で推移すれば、われわれは、一段と高い 利回りを求めて社債に目を向ける。間違いなく米国債はアンダーウエートとする」と話し た。 スタイス氏は月末の買いについて、向こう数日間は「引き続きある程度相場を押し上げ る圧力になるだろう」と指摘。今週国債発行が予定されていないこともプラス、との見方 を示した。 投資家はバーナンキ議長の議会証言から、議長の経済回復への信頼感、FRBが追加の 刺激策に動くのかについて手がかりを得ようとしている。 みずほ証券の首席エコノミスト、スティーブン・リッチウト氏は、一部の基調的マクロ 経済指標の最近の堅調な内容、特に週間失業保険申請件数の減少をFRBがどのように読 み取っているかについての感触を、議会証言から新たに得られる可能性があると話した。 Tボンド先物3月限3USH2は05/32安の143―26/32。 Tノート先物3月限3TYH2は1.50/32高の131―21.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.25 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 28.00 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 26.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (-0.50)