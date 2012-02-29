米国株式市場＝5営業日ぶり反落、ＦＲＢ議長証言で金融緩和観測が後退

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12952.07（‐53.05） 前営業日終値 13005.12（＋23.61） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2966.89（‐19.87） 前営業日終値 2986.76（＋20.60） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1365.68（‐6.50） 前営業日終値 1372.18（＋4.59） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２９日 ロイター］ ２９日の米国株式市場は５営業日ぶりに反落。 バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言で一段の金融緩和をめぐる観測が 後退し、投資家の間に失望感が広がった。 ダウ工業株３０種.DJIは５３．０５ドル（０．４１％）安の１万２９５２．０７ドル。 ナスダック総合指数.IXICは１９．８７ポイント（０．６７％）安の２９６６．８９。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは６．５０ポイント（０．４７％）安の１３６５．６８。
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