米金融・債券市場＝下落、米ＦＲＢ議長が追加緩和示唆せず失望売り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2130GMT) 100*27.00(‐0*05.00) =3.0816% 前営業日終盤 101*00.00(‐0*18.00) =3.0736% 10年債US10YT=RR (2130GMT) 100*07.50(‐0*09.50) =1.9739% 前営業日終盤 100*17.00(‐0*04.50) =1.9411% 5年債US5YT=RR (2130GMT) 100*02.00(‐0*03.00) =0.8622% 前営業日終盤 100*05.00(+0*00.50) =0.8430% 2年債US2YT=RR (2130GMT) 99*29.00(‐0*00.25) =0.2971% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*00.25) =0.2931% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が下院金融委員会での証言で、追加緩和実施 を示唆しなかったことから、具体的な手掛かりを期待していた投資家の間で国債を売る動 きが広がった。 指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは1.98%をやや下回る水準に上 昇した。前日終盤時点では1.95%だった。 Tボンド先物3月限3USH2は23/32安の143―03/32。 Tノート先物3月限3TYH2は13/32安の131―08.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.25 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (unch)