UPDATE1: 1月の物価調整後の米消費支出は前月比横ばい、物価上昇などが実質消費の伸び打ち消す

［ワシントン １日 ロイター］ 米商務省が１日発表した１月の個人所得・支出統計 によると、個人所得は前月から若干増加したものの、インフレ調整後の個人消費支出は前 月比横ばいとなり、物価上昇や税金により実質的な個人消費の伸びが打ち消されたことが 明らかになった。 個人所得は０．３％増となり、予想の０．４％増を下回った。税引き後・インフレ調整 後の可処分所得は０．１％減。０．３％増となった前月から減少に転じた。 個人消費支出は０．２％増となり、予想の０．４％増を下回った。インフレ調整後では、 ３カ月連続で横ばいとなった。 貯蓄率は４．６％と、前月の４．７％から低下した。 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前月比０．２％上昇し、前月の０．１％の上昇から 加速した。前年比では２．４％上昇と、前月の２．５％から鈍化した。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が物価上昇の目安として注視するコアＰＣＥ価格指数は前 月比０．２％上昇。前月の０．１％上昇から加速した。前年比では前月と並ぶ１．９％の 上昇となった。 ＊米個人所得・消費支出に関するグラフはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/suk86s 詳細は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） 1月 12月 11月 10月 個人所得 0.3 0.5 unch 0.4 賃金・給与 0.4 0.4 unch 0.6 可処分所得 0.1 0.4 unch 0.3 個人消費支出 0.2 unch 0.1 0.2 耐久財 0.9 0.5 unch 1.2 非耐久財 0.4 -0.8 -0.2 unch サービス unch 0.2 0.2 0.2 個人貯蓄率（％） 4.6 4.7 4.3 4.4 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） 個人消費 unch unch unch 0.2 耐久財 0.9 0.7 0.3 1.2 非耐久財 unch -0.5 -0.3 0.2 サービス -0.1 unch unch 0.1 可処分所得 -0.1 0.3 -0.1 0.3 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.1 unch 0.1848 0.0654 0.0882 0.0105 コアＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1793 0.1484 0.1433 0.1194 市場ベースＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.1 unch 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.2 0.2 0.1 0.1 （前年比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 2.4 2.5 2.7 2.7 コアＰＣＥ価格指数 1.9 1.9 1.8 1.7 市場ベースＰＣＥ価格指数 2.5 2.7 2.9 2.9 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 2.0 2.0 1.8 1.7 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.4 pct 個人消費支出 +0.4 pct コアＰＣＥ +0.2 pct