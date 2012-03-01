UPDATE1: 1月の米建設支出は6カ月ぶり減少、企業・連邦政府支出が落ち込み

［ワシントン １日 ロイター］ 米商務省が１日発表した１月の建設支出は前月比 ０．１％減少し年率８２７０億ドルとなった。企業や連邦政府の建設支出が落ち込み、 昨年７月以来初めて減少した。 エコノミスト予想では１．０％増だった。 居住建設は１．８％増加した。住宅市場は、賃貸物件の需要拡大を背景に、初期段階の 回復が始まっていることを示す兆しがみられる。 一方、宿泊施設は３．１％減、製造部門は５．９％減と、落ち込みが目立った。 民間部門全体は前月比横ばいの５３８７億ドルだった。 公共部門は０．２％減少した。州・地方政府の建設支出が緩やかに拡大する一方、連邦 政府の歳出が５．５％と大きく減少した。 詳細は以下のとおり。 （季節調整後、年率、％） 1月 12月 前年1月比 総建設支出 -0.1 1.4 7.1 民間部門 unch 1.8 11.7 居住 1.8 1.5 6.7 宿泊施設 -3.1 -0.6 -3.8 オフィス -0.7 0.4 2.9 商業 -1.0 -0.8 8.5 輸送 -2.1 0.9 3.1 製造 -5.9 6.8 38.5 公共部門 -0.2 0.7 -0.5 教育 -0.9 1.7 2.3 高速道・道路 -0.2 1.3 4.5 前回発表 12月 11月 総建設支出 1.5 0.4 民間部門 2.1 -0.4 公共部門 0.5 1.7 エコノミスト予想（ロイター調査） +1.0％