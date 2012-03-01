米国株式市場＝反発、新規失業保険申請件数の改善を好感

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12980.30（＋28.23） 前営業日終値 12952.07（‐53.05） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2988.97（＋22.08） 前営業日終値 2966.89（‐19.87） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1374.09（＋8.41） 前営業日終値 1365.68（‐6.50） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １日 ロイター］ １日の米国株式市場は上伸。銀行株が上昇をけん 引した。週間の新規失業保険申請件数が前週から改善したことが好感されたが、原油価格 が大幅に上昇したことを受け上値は重かった。 ダウ工業株３０種.DJIは２８．２３ドル（０．２２％）高の１万２９８０．３０ドル。 ナスダック総合指数.IXICは２２．０８ポイント（０．７４％）高の２９８８．９７。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは８．４１ポイント（０．６２％）高の１３７４．０９。