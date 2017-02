UPDATE2: 米金融・債券市場＝総じて下落、米ＦＲＢの追加緩和時期を見直し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*16.00(‐1*11.00) =3.1509% 前営業日終盤 100*27.00(‐0*05.00) =3.0816% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*23.50(‐0*16.00) =2.0296% 前営業日終盤 100*07.50(‐0*09.50) =1.9739% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*29.50(‐0*04.25) =0.8910% 前営業日終盤 100*01.75(‐0*03.25) =0.8638% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.25(+0*00.25) =0.2932% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*00.25) =0.2971% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では国債価格が総じて下 落。連邦準備理事会(FRB)の追加緩和の実施時期が後ずれするとの見方が広がった。 株価の上昇も圧迫材料となった。 バーナンキFRB議長はこの日、前日の下院金融委員会に続き、上院銀行委員会で経済 ・金融政策に関して証言した。この日の証言内容は、前日の内容をほぼ踏襲し、市場の追 加緩和をめぐる観測が変わることはなかった。 前日は追加緩和実施が示唆されなかったことを受け、一部市場関係者の間で出ていた追 加緩和実施に対する観測が後退した。 指標10年債US10YT=RRは17/32安。利回りは2.03%と前日終盤の1.97 %から上昇した。 30年債US30YT=RRは1―06/32安。利回りは3.15%。前日終盤の3.09 %から上昇した。 モルガン・スタンレーの債券ストラテジスト、ケビン・フラナガン氏は「FRBがどこ に向かおうとしているのか見直す動きがみられ、一部ロングポジションが解消されてい る」と指摘。「QE3(量的緩和第3弾)の実施は近くないとの見方が広がり、市場は重 い感じだ。FRBがQE3を実施しないということではないが、市場は、割合早い時期に 実施されることを見込んでいた」と話した。 この日発表された米経済指標は、2月の供給管理協会(ISM)製造業景気指数が予想 外に低下する一方、新規失業保険申請件数は前週からやや減少し、4年ぶり低水準付近に とどまった。新規失業保険申請件数を好感し、米株価は反発した。 国際スワップデリバティブ協会(ISDA)が1日、ギリシャが進めている民間債権者 との債務交換に向けた動きはクレジットイベント(信用事由)には該当しないと認定した ことも、米国債への需要が後退する要因となった。 ディシジョン・エコノミクスのマネージング・ディレクター兼シニアエコノミスト、ケ アリー・リーヒー氏は「CDSの支払いが発生しないとなれば、安全資産を確保する必要 性は低下することから、米国債はある程度売られる可能性がある」と話した。 アナリストによると、米国債利回りは依然として、昨年11月初旬以降の取引レンジ内 で推移している。 リーヒー氏は10年債利回りについて「2%をやや上回る水準から1.9%に低下した ことから、多くの市場関係者が利益確定の売りに動いている」と指摘。そのうえで「(利 回りの)取引レンジに大きな変化がないことから、テクニカル的には、この動きは市場の 流れを大きく変えるものではない」との見方を示した。 Tボンド先物3月限3USH2は1―06/32安の141―29/32。 Tノート先物3月限3TYH2は12/32安の130―28.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.25)