1月のギリシャ中央政府財政赤字は4.9億ユーロに拡大、目標達成は可能＝財務省

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［アテネ ２日 ロイター］ ギリシャ財務省は２日、１月の中央政府の財政赤字が４億９０００万ユーロ（６億５３００万ドル）に拡大したと発表した。前年と比べ税収が減少し、歳出が増加したことが背景。ただ、同国政府が先月、欧州連合（ＥＵ）・国際通貨基金（ＩＭＦ）と合意した財政赤字目標の達成は可能としている。
基礎的財政収支（プライマリーバランス）の赤字は３３００万ユーロ。
前年同月は財政黒字が１５４０億ユーロ、基礎的財政収支の黒字が７４７０億ユーロだった。
中央政府の財政赤字は地方政府の支出と社会保障支出を除いた数字で、欧州連合（ＥＵ）がギリシャ経済計画の評価に用いる数字とは異なる。
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