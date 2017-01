米金融・債券市場＝4日ぶり反発、ＦＲＢのオペ受け長期債上昇

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*12.00(+0*28.00) =3.1056% 前営業日終盤 99*16.00(‐1*11.00) =3.1509% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*06.00(+0*14.50) =1.9791% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*16.00) =2.0296% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*05.25(+0*07.75) =0.8413% 前営業日終盤 99*29.50(‐0*04.25) =0.8910% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.25(+0*01.00) =0.2776% 前営業日終盤 99*29.25(+0*00.25) =0.2932% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では国債価格が4日ぶり に反発した。米連邦準備理事会(FRB)が30年債を買い入れたことで長期債を中心に 上昇した。 FRBは国債買い切りオペで、2036年2月から2041年5月までに償還を迎える 19億6900万ドルの国債を買い入れた。 カボット・マネー・マネジメントの債券ポートフォリオマネジャー、ウィリアム・ラー キン氏は「FRBは長期ゾーンを大量に買っている」と指摘した。 指標10年債US10YT=RRは12/32高。利回りは1.99%と前日終盤の2.03 %から低下した。 30年債US30YT=RRは17/32高。利回りは3.12%と前日終盤の3.14%か ら低下した。 マニング・アンド・ナピアーの債券部門マネジングディレクター、ジャック・バウアー 氏は「3日間下落していたことから、若干調整が入る局面だった」と述べ、株価がやや軟 調だったことも債券相場を支援したとの見方を示した。 来週は9日に発表される2月の米雇用統計に注目が集まっている。ロイターがまとめた エコノミスト予想では、非農業部門雇用者数が前月比21万人増、失業率は8.3%とな っている。 Tボンド先物3月限3USH2は24/32高の141―21/32。 Tノート先物3月限3TYH2は16/32高の131―12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 25.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.25 (+0.25)