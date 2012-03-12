仏Ｔビル入札は好調、51週間物利回りは過去最低に

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［パリ １２日 ロイター］ フランス国債庁（ＡＦＴ）は１２日実施した一連の短期証券（Ｔビル）入札で、７９億８３００万ユーロを調達した。とりわけ５１週間物への引き合いが強く、利回りは過去最低水準となった。
ＡＦＴは７０億─８２億ユーロの発行を予定していた。
５１週間物の平均落札利回りは０．２２２％と、前回入札時の０．２３２％から低下。発行額は２１億０４００万ユーロ、応札倍率は２．５３８倍だった。
１２週間物の利回りは０．０６７％と、前回の０．０４９％から上昇。調達額は４０億ユーロ、応札倍率は２．４７４倍。
２５週間物の利回りは０．１０２％と、０．１０５％から低下。調達額は１８億７０００万ユーロ、応札倍率は２．６７９倍。
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