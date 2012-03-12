米金融・債券市場＝横ばいもしくは上昇、ＦＯＭＣ待ち

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2005GMT） 99*05.00（＋0*07.00) =3.1688% 前営業日終盤 98*30.00（‐0*03.00) =3.1802% １０年債US10YT=RR （2005GMT） 99*23.00（‐0*00.25) =2.0314% 前営業日終盤 99*23.50（‐0*04.00) =2.0296% ５年債US5YT=RR （2005GMT） 99*26.50（‐0*02.00) =0.9105% 前営業日終盤 99*28.50（‐0*02.50) =0.8976% ２年債US2YT=RR （2005GMT） 99*27.25（‐0*00.25) =0.3259% 前営業日終盤 99*27.50（‐0*00.75) =0.3218% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １２日 ロイター］ １２日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ 横ばいもしくは上昇して推移。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を翌日に控え、最近の 利回り上昇などが相場の支えとなった。 先行きの経済に対する微妙な見方も多少の下支えとなり、午後行われた３２０億ドルの ３年債入札後も底堅い動きとなった。 指標１０年債US10YT=RRはほぼ変わらず。利回りは２．０３％。 ３０年債US30YT=RRは１１／３２高。利回りは３．１７％と前週末の３．１９％から 低下した。 Ｔボンド先物６月限3USM2は７／３２高の１４０―１７／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は１／３２高の１３０―２４／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 26.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 24.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.75 (-0.25)