UPDATE1: 米金融・債券市場＝横ばいもしくは上昇、ＦＯＭＣ待ち

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*02.00(+0*04.00) =3.1737% 前営業日終盤 98*30.00(‐0*03.00) =3.1802% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*21.50(‐0*02.00) =2.0366% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*04.00) =2.0296% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*26.75(‐0*01.75) =0.9089% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*02.50) =0.8976% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*27.25(‐0*00.25) =0.3259% 前営業日終盤 99*27.50(‐0*00.75) =0.3218% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ 横ばいもしくは上昇して推移。米連邦公開市場委員会(FOMC)を翌日に控え、最近の 利回り上昇などが相場の支えとなった。 先行きの経済に対する微妙な見方も多少の下支えとなり、午後行われた320億ドルの 3年債入札後も底堅い動きとなった。 指標10年債US10YT=RRはほぼ変わらず。利回りは2.03%。 30年債US30YT=RRは11/32高。利回りは3.17%と前週末の3.19%から 低下した。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティッ プ氏は「リスク/利益をめぐる状況は好ましい」と指摘。「利回りは過去数週間でレンジ 上限に戻っているほか、経済統計の一部改善などを背景にイールドカーブもスティープ化 している」と述べた。 欧州では、ギリシャの債務交換が前週、民間債権者の十分な参加率を確保し、同国は無 秩序なデフォルト(債務不履行)を当面回避した。こうしたなか、欧州中央銀行(ECB) の3年物資金供給などを背景に欧州銀行システムは安定しつつある。 モルガン・スタンレー・スミス・バーニーのマネジングディレクター、ケビン・フラナ ガン氏は、ギリシャ動向や前週末の底堅い米雇用統計を債券市場は織り込んでおり、当該 イベントに関する継続的な売りは限定的と指摘した。 その一方で、1月の貿易赤字が拡大し、同月の卸売在庫も小幅な伸びにとどまったこと を受け、同社として第1・四半期の国内総生産(GDP)予想をプラス1%に下方修正し たとし、FRBの金融緩和に対する姿勢が強まり、安全資産としての債券に強気との見方 を示した。 3年債入札は、最高落札利回りが0.456%と、昨年10月以来の高水準となった。 今週はこの他13日に210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)、14日に 130億ドルの30年債(リオープン)の入札を控えている。 Tボンド先物6月限3USM2は7/32高の140―17/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1/32高の130―24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 26.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 24.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.75 (-0.25)