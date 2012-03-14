2月の米輸入物価は+0.4％、輸出物価は+0.4％＝労働省

［１４日 ロイター］ 米労働省が発表した輸出・輸入物価統計は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） 2月 1月 前回 前年比 全輸入 0.4 unch 0.3 5.5 石油 1.8 0.3 1.2 18.4 非石油 -0.2 unch unch 1.6 食品・飼料・飲料 -3.0 2.3 2.3 2.0 工業供給品 1.3 -0.3 0.3 11.0 資本財 -0.1 0.4 0.4 1.1 自動車・同部品 unch 0.4 0.5 3.6 消費財（自動車除く） unch -0.3 -0.4 2.3 2月 1月 前回 前年比 全輸出 0.4 0.2 0.2 1.5 農業 -0.9 1.1 1.1 -6.2 非農業 0.5 unch unch 2.6 食品・飼料・飲料 -0.8 1.3 1.5 -1.8 工業供給品 1.1 -0.4 -0.3 1.9 資本財 0.2 0.3 0.4 1.1 自動車・同部品 0.2 0.2 0.2 2.8 消費財（自動車除く） 0.3 0.3 -0.4 3.7 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 +0.6 pct 輸出物価 +0.2 pct