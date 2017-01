米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣや小売売上高受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2000GMT) 97*08.00(‐1*26.00) =3.2697% 前営業日終盤 99*02.00(+0*04.00) =3.1737% 10年債US10YT=RR (2000GMT) 98*28.00(‐0*25.50) =2.1263% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*02.00) =2.0366% 5年債US5YT=RR (2000GMT) 99*14.50(‐0*12.25) =0.9882% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*01.75) =0.9089% 2年債US2YT=RR (2000GMT) 99*26.00(‐0*01.25) =0.3460% 前営業日終盤 99*27.25(‐0*00.25) =0.3259% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では国債利回りが上 昇し、年初来で最高水準となった。2月の米小売売上高が増加したほか、米連邦準備理事 会(FRB)がこの日発表した連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、経済の強さを示 す最近の兆候を認めるとともに、金融市場のひっ迫は和らいだとの認識を示したことを受 け、国債など安全とみられる資産を買う動きが後退した。 指標10年債US10YT=RRは27/32安。利回りは2.13%と前日の2.03%か ら上昇、昨年12月7日以来の高水準となった。 30年債US30YT=RRは1─21/32安。利回りは3.26%と前日の3.19%か ら上昇、昨年10月下旬以来の高水準となった。 Tボンド先物6月限3USM2は1─09/32安の139―08/32。 Tノート先物6月限3TYM2は20/32安の130―04/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 24.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -32.25 (unch)