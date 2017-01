UPDATE1: 米金融・債券市場＝大幅安、ＦＲＢの景気見通し改善で安全資産買い後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*24.00(‐2*17.00) =3.4061% 前営業日終盤 97*09.00(‐1*25.00) =3.2680% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*18.50(‐1*09.50) =2.2740% 前営業日終盤 98*28.00(‐0*25.50) =2.1263% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*28.75(‐0*18.50) =1.1039% 前営業日終盤 99*15.25(‐0*11.50) =0.9833% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.00(‐0*03.00) =0.3942% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*01.25) =0.3460% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では国債価格が大幅 安。利回りは昨年10月以来の高水準となった。米連邦準備理事会(FRB)の景気見通 しが明るさを増していることや最近の株高の流れを受け、前日に続いて国債への売りが優 勢になった。 指標10年債US10YT=RRは1─13/32安。利回りは2.28%と前日の2.13 %から上昇、昨年10月31日以来の高水準で、2日間の伸びも昨年10月以降で最大と なった。 30年債US30YT=RRは2─23/32安。利回りは3.42%と前日の3.27%か ら上昇した。 前日発表された米銀のストレステスト(健全性審査)の結果がおおむね前向きだったこ とも、安全資産としての国債に対する投資妙味を薄めたという。 FRBは13日、米銀大手19行に対し実施した年次ストレステストの結果を公表し、 失業率が13%に達し、住宅価格が21%下落する事態となっても、大手銀行の多くは資 本基準を十分に満たすことができるとの見解を示した。 こうしたなか、この日行われた130億ドルの30年債(リオープン)入札は、平均的 な引き合いにとどまり、入札後に国債相場は下げ幅を拡大した。 利回りの動きを見ると、5年物から30年物が200日移動平均水準を超えており、今 後さらに売られる可能性を示している。 デラウエア・インベストメンツ(フィラデルフィア)のポートフォリオマネジャー、ト ム・チョウ氏は、経済指標の改善や市場心理の上向きに加え、銀行ストレステストの内容 もおおむね前向きだったことが国債利回りの上昇につながっていると指摘。また「リスク 資産に向かう資金はまだ潤沢で、国債などの『リスクのない』資産から資金が流れる動き は今後も続く可能性がある」と述べた。 Tボンド先物6月限3USM2は2─20/32安の136―20/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1─11.50/32安の128―24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 22.50 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -33.50 (-1.25)