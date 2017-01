米金融・債券市場＝国債売り一服、短期債利回りは低下

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2015GMT) 94*22.50(‐0*01.50) =3.4087% 前営業日終盤 94*24.00(‐2*17.00) =3.4061% 10年債US10YT=RR (2015GMT) 97*16.50(‐0*02.00) =2.2812% 前営業日終盤 97*18.50(‐1*09.50) =2.2740% 5年債US5YT=RR (2015GMT) 98*30.25(+0*01.50) =1.0942% 前営業日終盤 98*28.75(‐0*18.50) =1.1039% 2年債US2YT=RR (2015GMT) 99*24.50(+0*01.50) =0.3703% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*03.00) =0.3942% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では国債売りが一服 し、安定した動きとなった。利回りが昨年10月以来の水準に上昇したのは行き過ぎとの 見方が一部投資家の間で広がったほか、経済指標の改善にかかわらず見通しは依然不透明 といった指摘が聞かれた。 こうしたなか、短期債利回りは低下。米連邦準備理事会(FRB)は経済見通しを強め る一方、最低年内は金利をゼロ近辺に据え置く公算が大きいとともに、おそらく今後数カ 月は新たな刺激策を打ち出さないとの見方が背景となった。 指標10年債US10YT=RRはほぼ変わらず。利回りは2.28%。前日の海外市場では 2.35%と昨年10月下旬以来の高水準をつけた。 一方、2年債US2YT=RRは2/32高。利回りは0.37%と、前日の0.4%から低 下した。 Tボンド先物6月限3USM2は3/32安の136―17/32。 Tノート先物6月限3TYM2は2.50/32高の128―27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 24.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 23.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (+2.00)