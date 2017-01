UPDATE1: 米金融・債券市場＝国債売り一服、短期債利回りは低下

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*22.00(‐0*02.00) =3.4096% 前営業日終盤 94*24.00(‐2*17.00) =3.4061% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*17.00(‐0*01.50) =2.2794% 前営業日終盤 97*18.50(‐1*09.50) =2.2740% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*30.75(+0*02.00) =1.0909% 前営業日終盤 98*28.75(‐0*18.50) =1.1039% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.50(+0*01.50) =0.3703% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*03.00) =0.3942% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では国債売りが一服 し、安定した動きとなった。利回りが昨年10月以来の水準に上昇したのは行き過ぎとの 見方が一部投資家の間で広がったほか、経済指標の改善にかかわらず見通しは依然不透明 といった指摘が聞かれた。 こうしたなか、短期債利回りは低下。米連邦準備理事会(FRB)は経済見通しを強め る一方、最低年内は金利をゼロ近辺に据え置く公算が大きいとともに、おそらく今後数カ 月は新たな刺激策を打ち出さないとの見方が背景となった。 指標10年債US10YT=RRはほぼ変わらず。利回りは2.28%。前日の海外市場では 2.35%と昨年10月下旬以来の高水準をつけた。 一方、2年債US2YT=RRは2/32高。利回りは0.37%と、前日の0.4%から低 下した。 市場では、米労働市場が改善していることに加え、対ギリシャ支援をめぐる最近の動き や先に公表された米銀ストレステスト(健全性審査)で大半の銀行が合格したことなどを 考慮すると、2%の10年物利回りは低すぎるといった声も聞かれた。 TCW(ロサンゼルス)のポートフォリオ・マネジャー、ブレット・バーカー氏は「わ れわれは国債のレンジ取引が今後も継続すると見込んでいるが、取引レンジは上方にシフ トしたと考えられる」と指摘。「FRBの見通しは依然かなりハト派的で、金利の戻りと の整合性はとれず、FRBは今後も金利を据え置くと予想されることから、利回りの上昇 はある程度、抑えられるとみられる」と述べた。 この日発表された週間の新規失業保険申請件数は35万1000件と前週の36万 5000件(改定値)から1万4000件減少し、4年ぶりの低水準となった。 ウィルミントン・トラスト・ボード・マーケット・ファンドのマネジャー、ウィルマー・ スティス氏は「FRBはツイストオペを通じて長期国債の買い入れを行っており、同オペ が終了する6月末までは、長期国債の利回り上昇は抑制されるだろう」と語った。FRB はこの日、国債買い切りオペで40億2700万ドルの国債を買い入れた。 Tボンド先物6月限3USM2は3/32安の136―17/32。 Tノート先物6月限3TYM2は2.50/32高の128―27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 24.75 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 23.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (+2.00)