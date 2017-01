米金融・債券市場＝下落、安全資産買い後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*23.00(+0*01.00) =3.4079% 前営業日終盤 94*22.00(‐0*02.00) =3.4096% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*12.00(‐0*05.00) =2.2976% 前営業日終盤 97*17.00(‐0*01.50) =2.2794% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*26.75(‐0*04.00) =1.1174% 前営業日終盤 98*30.75(+0*02.00) =1.0909% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75(+0*00.25) =0.3668% 前営業日終盤 99*24.50(+0*01.50) =0.3703% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 利回りは4カ月ぶりの水準に上昇した。景気回復の勢いが強まっているとの見方から国債 など安全とみられる資産を買う動きが後退した。 市場では、米連邦準備理事会(FRB)が向こう数カ月間、追加的な金融刺激策を打ち 出す公算は小さいとの見方が広がっており、国債利回りは上昇傾向にある。前日のニュー ヨーク株式市場では、S&P総合500種.SPXが2008年の金融危機以来初めて 1400ポイントを上抜けて終了した。 アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の国際債券分析部マネジングディレク ター、キム・ルパート氏は「経済統計が示す米成長見通しの改善やFRBの追加量的緩和 手控え(観測)、さらにはインフレ圧力の増大といった要因が重なり、リスク資産に対す る需要を押し上げるとともに、国債市場を圧迫している」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは5/32安。利回りは2.30%と前日の2.28%から 上昇した。週間では25ベーシスポイント(bp)強上昇しており、昨年7月初旬以来の 大幅な伸びとなる勢い。 30年債US30YT=RR利回りは3.41%。前週末は3.19%で、週間の伸びは 2010年10月以来の大きさとなる勢い。 ただ、市場では今後の利回り上昇余地を再考する動きも見られ、売りの勢いは抑えられ たという。 Tボンド先物6月限3USM2は3/32安の136―14/32。 Tノート先物6月限3TYM2は7.50/32安の128―19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 24.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 23.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (+0.25)