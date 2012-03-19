〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.095％、6カ月物は0.150％＝財務省

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［ワシントン １９日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.095％ 平均落札金利 0.085％ 最低落札金利 0.060％ 利付き債券相当利回り 0.096％ 落札価格 99.975986 最高利回り落札比率 2.64％ カバー（応札倍率） 4.30倍 （単位：ドル） 落札総額 33,000,154,000 応札総額 141,801,482,000 競争入札 32,152,502,700 非競争入札 747,651,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年3月22日 償還日 2012年6月21日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.150％ 平均落札金利 0.140％ 最低落札金利 0.120％ 利付き債券相当利回り 0.152％ 落札価格 99.924167 最高利回り落札比率 41.27％ カバー（応札倍率） 4.42倍 （単位：ドル） 落札総額 31,000,823,200 応札総額 136,992,073,700 競争入札 30,108,749,500 非競争入札 592,073,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年3月22日 償還日 2012年9月20日
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